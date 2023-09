Telovadili bodo na novem parketu

V sovodenjski občinski telovadnici stopajo v zaključno fazo obnovitvena dela, ki zadevajo zamenjavo parketa in ureditev novih sanitarij za gledalce. Športni objekt bo sovodenjska občina predvidoma ponovno odprla v začetku oktobra, kot je bilo svojčas tudi predvideno.

Finančna sredstva za položitev novega parketa sta zagotovili dežela Furlanija-Julijska krajina in sovodenjska občina. Za izvedbo prenovitvenih del so se odločili, potem ko so med lansko jesenjo opazili, da se je parket zaradi pronicanja vode dvigal v raznih točkah. Posegu so začetno nameravali nameniti 100.000 evrov (50.000 evrov je dala na razpolago dežela, medtem ko je občina pristavila 50.000 evrov), vendar se je kasneje nabralo še nekaj nepredvidenih stroškov, tako da so morali dodati še 10.000 evrov, nam je pojasnila sovodenjska občinska odbornica za infrastrukturna dela Alenka Florenin. Za prenovo sanitarij je prispevek pridobilo športno društvo Soča. Naložba je v tem primeru vredna 40.000 evrov. Izvajalec del je podjetje Fracaros.