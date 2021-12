Tema in svetloba Janeza Povšeta

Tema in svetloba je naslov pesniške zbirke, ki jo je v teh predprazničnih dneh pred ljubitelje poezije postavil goriški literarni ustvarjalec in kulturni delavec Janez Povše. Sto strani dolgo knjižico so v ponedeljek predstavili v prostorih kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. Na srečanje z avtorjem je prišlo lepo število ljudi, ki jih zanima ta literarna zvrst, pa tudi prijateljev in znancev Janeza Povšeta, ki cenijo njegovo ustvarjalno delo.Udeležence srečanja je uvodoma pozdravil mons. Renato Podbersič, predsednik Goriške Mohorjeve družbe, ki je izdala pesniško zbirko. Poudaril je, da nova knjiga prihaja med bralce kot nalašč v prebožičnem času in bo gotovo primerna tudi za praznično darilo. Zbirka, je še dodal Podbersič, je zagledala luč sveta prav ob Povšetovi 80-letnici, razkriva pa nam neko pričakovanje, da je po prevladi teme svetloba še kako potrebna. O avtorju in njegovi zbirki je spregovorila prof. Majda Cibic, ki je knjigo uredila in prispevala uvodne misli.