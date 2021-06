Tkejo čezmejne filmske zgodbe

Začenja se poletje in s seboj prinaša bogato bero številnih filmskih vsebin, s katerimi Kinoatelje že leta skrbi za razvoj filmske kulture v čezmejnem prostoru. Po dolgem obdobju kulturnega mirovanja so pri društvu veseli, da bodo lahko ponovno ponudili gosto natkano ponudbo druženja ob dogodkih v živo. Obeta se preko 20 filmskih projekcij pod zvezdnatim nebom na različnih lokacijah dežele Furlanije-Julijske krajine ter na Goriškem, s polno paro pa nadaljujejo tudi s skrbjo, da mladim omogočijo stik s kvalitetnimi filmi tako preko projekcij kot tudi didaktično-praktičnih delavnic ter filmskih taborov.

Dogajanje se bo pričelo 24. in 25. junija v Štandrežu, kjer bodo na tamkajšnjem letnem kinu, ki nastaja v sodelovanju s kulturnim društvom Oton Župančič, na ogled dela tako iz zakladnice kot tudi iz sveže produkcije slovenskega filma. V četrtek, 24. junija, ob 21. uri bodo platno razsvetlile podobe digitalno restavriranega filma Ne joči, Peter režiserja Franceta Štiglica, ki je na puljskem filmskem festivalu leta 1964 prejel kar 5 nagrad. Predstavili bodo tudi kratki Kinoateljejev film Stoj! avtorja Giulia De Paolisa, ki prihaja v goste. V petek, 25. junija, prav tako ob 21. uri se bo večer pričel s kratkim filmom Borderless domačega avtorja Borisa Nanuta. Nadaljevali bodo s celovečernim filmom Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca, ki je zanj na puljskem filmskem festivalu prejel zlato areno za režijo. Film je bil nagrajen tudi s strani Združenja filmskih snemalcev Slovenije in osvojil nagrado Iris za najboljšo fotografijo. V soboto, 26. junija, se filmski večeri pod zvezdami selijo v Števerjan, kjer bo prvič letos zaživel letni kino v sodelovanju z društvom Briški grič. Publika si bo lahko ogledala prvo Kinoateljejevo koprodukcijo Zamejci režiserja Andreja Mlakarja, s katerim bo stekel pogovor ob projekciji. Film je etnografska predstavitev življenja Slovencev v Italiji in vloge ter pomena njihovih glavnih kulturnih in gospodarskih ustanov. Vezno besedilo dokumentarca je napisal Darko Bratina, ustanovitelj Kinoateljeja, katerega ideje in prepričanja se še danes odsevajo v delovanju društva. Kvaliteten slovenski film pa bo predstavljen tudi v drugih krajih dežele Furlanije-Julijske krajine. Obetajo se večeri še v Doberdobu in Špetru, poletne filmske projekcije pa se bodo zaključile s posebnim dogodkom v Kanalu. V sodelovanju s Parkom Pečno se v drugi polovici avgusta obeta cine-koncert. V magični atmosferi med drevesi bodo glasbeniki v živo koncertirali in tako prispevali zvočno kuliso za nemi film L’Inferno (1911), ki letos praznuje svojo 110. obletnico. Gre za preddogodek Kinoateljejevega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki se bo odvijal med 4. in 10. oktobrom 2021.

Seveda pa ne gre spregledati niti najobsežnejšega projekta projekcij na prostem, ki ostaja Letni kino Silvana Furlana v Novi Gorici. Goriško poletje v mesto na meji ponovno prinaša bogato in kvalitetno ponudbo filmskih klasik in sveže domače ter evropske produkcije med 30. julijem in 6. avgustom. Deveto edicijo letnega kina Silvana Furlana organizirata Kinoatelje in Kulturni dom Nova Gorica pod okriljem Mestne občine Nova Gorica. Letošnja novost pa je, da se v primeru slabega vremena projekcije selijo v kino. Tudi v tokratni pobudi lahko pričakujemo poseben zaključni dogodek. V okviru programa Evropske prestolnice kulture Go! Borderless bodo dogajanje sklenili na Trgu Evrope s poklonom filmskemu režiserji in cinefilu Francu Giraldiju (Komen, 1931—Trst, 2020), prejemniku nagrade Darko Bratina 2011. Na velikem platnu bodo zaživele podobe iz njegovega filma Meja (1996), zadnjega iz trilogije o meji – Rdeča vrtnica (1973) in Šolsko leto (1977).