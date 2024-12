Danes ob 11.25 se je v Solkanu tovornjak hruška zagozdil pod železniški most na Ulici IX. korpusa. Voznik ni upošteval prometne signalizacije za omejitev višine vozila in je zapeljal pod most. Z mešalnikom je zadel železniško konstrukcijo in ostal ujet. Ulico so zaprli za promet, prekinjen je tudi železniški promet Nova Gorica-Anhovo. Slovenske železnice urejajo nadomestne prevoze z avtobusi.