Traktorji zahrumeli, otroci zapeli, plesalca navdušila

V številnih krajih na Goriškem so v nedeljo potekali še zadnji zahvalni obredi in martinovanja. Kulturno društvo Sovodnje je v čast vaškega zavetnika sv. Martina na ploščadi ob Kulturnem domu Jožefa Ceščuta priredilo sejem, na katerem so domačini, osnovna šola in vrtec razstavljali in prodajali svoje izdelke. Domači župnik Renato Podbersič je po slavnostni maši poskrbel za blagoslov pridelkov, traktorjev in orodja. Nastopila sta društvena otroška pevska zbora Male Kapljice in Kapljice pod vodstvom Jane Drassich. Obiskovalci so si lahko v notranjih prostorih Kulturnega doma Jožefa Cešcuta ogledali razstavo Z nošo v srcu, ki bo na ogled še danes med 17. in 19. uro. Na praznovanju so bili prisotni tudi predstavniki krajevnega društva krvodajalcev in združenja multiple skleroze.

V Rupi sta zahvalno nedeljo organizirala župnija sv. Marka in prosvetno društvo Rupa-Peč. Po blagoslovu duhovnika Renata Podbersiča so odprli razstavo ročnih del Sabine Zavadlav Il mondo di Greta, Rajko Petejan pa je spregovoril o biodinamiki in setvenem koledarju. Dekanijska Karitas je zbirala hrano za potrebne.

V nedeljo je bilo veselo tudi v Domu Andreja Budala v Štandrežu, kjer je martinovanje v znamenju novega vina in pečenega kostanja organiziralo kulturno društvo Oton Župančič. Udeležence sta s svojim nastopom navdušila mlada plesalca Alex Devetak z Vrha in Mara Cappiello iz Doberdoba, ki sta pred kratkim v Schladmingu osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu v latinskoameriških plesnih.

Skupina navdušencev kmetijske mehanizacije iz doberdobske občine in okolice je v soboto izpeljala že tradicionalni Traktor party. Na doberdobskem trgu je traktorje blagoslovil župnik Ambrož Kodelja, zatem so se traktoristi odpravili v razne gostinske lokale v doberdobski občini in na Vrhu. Letos se je dogodka udeležilo dvajset traktorjev.

Pridelki in trije petelini

V Štmavru so se na vozu z velikim napisom »hvala« bohotili razni darovi zemlje: krompir, bučke, korenje, jabolka, grozdje, steklenice vina in povrtnine vseh vrst. Sredi pridelkov je stala še kletka s tremi petelini, ki so veselo kikirikali. Po maši, ki jo je v štmavrski cerkvi daroval duhovnik Marijan Markežič, in blagoslovu se je dvaindvajset traktorjev odpravilo na obhod sosednjih vasi, medtem ko so na vaškem zvoniku domači pritrkovalci pokazali svoje znanje.

V sprevodu so bili traktorji kmetij iz Štmavra, z Oslavja in iz Pevme. Edini »tujec« je prišel iz Števerjana. Traktoristi so se najprej podali v gostilno Primožič na Drevoredu 20. septembra, kjer so jih pogostili z raznimi dobrotami. Zatem so obiskali še kavarno HIC, ki so jo tokrat izjemoma odprli na nedeljo. Pokušnja novega vina je bila na vrsti še na kmetiji Brumat na pevmskem Štradonu in pri vinogradniku Ivanu Sosolu na Oslavju. Po opravljenem obhodu so se traktoristi vrnili v Štmaver, kjer so jih na sedežu društva Sabotin čakale jedi na žaru in razne druge dobrote. Zahvalnega Martinovega kosila se je udeležilo tudi veliko ljudi iz Gorice in drugih krajev, saj so vedeli, da bodo v Štmavru dobrodošli gostje.