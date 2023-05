Tri četrt voznikov ne upošteva nove prometne ureditve

Tri četrt voznikov ne upošteva nove začasne prometne ureditve na križišču med drevoredi Oscar Cosulich, Giuseppe Verdi in San Marco, ki so jo uvedli zaradi gradnje novega krožišča, s katerim ciljajo na povečanje pretočnosti prometa na najbolj obremenjenih mestnih prometnicah.

Včeraj si je križišče ogledala tržiška županja Anna Cisint, spremljala sta jo poveljnik tržiške mestne policije Rudi Bagatto in vodja občinskega tehničnega urada Andrea Ceschia. Ogleda so se udeležili tudi tehniki podjetja FVGStrade, ki gradi novo krožišče.

Nov prometni režim velja na Drevoredu Verdi, vendar je županja med včerajšnjim ogledom na licu mesta ugotovila, da se za novosti ne zmeni 75 odstotkov voznikov.

Da bi lahko delavci varno nadaljevali z gradnjo novega krožišča, po zaslugi katerega v prihodnosti za urejanje prometa ne bodo več potrebni semaforji, so se odločili za spremembo prometne ureditve na odseku Drevoreda Verdi tik pred križiščem, če se do njega peljemo po Ulici Trieste, to se pravi iz smeri Ronk.

Promet je speljan po dveh voznih pasovih, sicer po levem lahko vozijo le vozila, ki zavijajo levo proti Drevoredu San Marco, česar številni vozniki ne upoštevajo.