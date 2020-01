Tržaški zavod Jožef Stefan na drugem mestu

Primorski tehnološki park je med ponedeljkom in sredo v sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica organiziral Startup izziv za dijake. Veščine podjetnosti so tokrat z novogoriškimi dijaki razvijali tudi dijaki dveh slovenskih višjih srednjih šol v Trstu. Ekipa Lyseal, ki jo sestavljajo dijaki tržaškega poklicnega zavoda Jožef Štefan, je s svojo idejo pristala na drugem mestu.

Startup izziv za dijake se je v Novi Gorici izvajal že šesto leto zapored. Gre za intenzivno delavnico, na kateri dijaki razvijajo veščine podjetnosti. S pridobljenim znanjem in idejami se bodo lahko tudi prijavili na vseslovensko tekmovanje v podjetnosti mladih – POPRI. V preteklih startup izzivih je doslej sodelovalo skupno 215 dijakov s 50 podjetniškimi idejami. Tokrat se je na delavnico prijavilo kar 51 kandidatov, ki so z mentorji iz sveta podjetništva v ekipnem delu razvijali svoje podjetniške zamisli. Primorski tehnološki park (PTP) je k sodelovanju pritegnil tudi sedem dijakov iz višjih srednjih šol iz Trsta, in sicer poklicnega zavoda Jožef Štefan in tehniškega zavoda Žiga Zois, ki se bodo prav tako lahko udeležili tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI. »S tem bo projekt resnično vseslovenski in tudi mednaroden,« poudarjajo na PTP.Delo poteka tako, da dijaki predpostavke o ideji preko intervjujev testirajo pri potencialnih kupcih. S pridobljenim znanjem in povratnimi informacijami izdelajo prototipe in svoje delo tudi javno predstavijo v obliki triminutne predstavitve pred podjetniško komisijo.

»Problemi, ki so jih dijaki reševali na startup izzivu veliko povedo o izzivih generacije mladih. Skrbi jih predvsem varovanje okolja, psihična obremenjenost mladih generacij, efektivnost šolskega sistema in problematika pretirana uživanja alkohola,« o dijaških idejah pojasnjujejo na PTP.Med dvanajstimi ekipami se je na prvo mesto uvrstila ekipa Heat Gimnazije Nova Gorica z aplikacija, ki s skeniranjem črtne kode izdelka pove (ne)varnost sestavin. Drugo mesto si delita dve ekipi: ekipa Grmada Gimnazije Nova Gorica z lučjo, ki z različnimi zvočnimi posnetki iz narave omogoča bolj kakovostno spanje, in ekipa Lyseal, ki jo sestavljajo dijaki poklicnega zavoda Jožef Štefan iz Trsta (Liam Škerk, Alex Bogatec, Sebastian Pieri); njihova aplikacija bi omogočila v pogled v to, kje točno se prihajajoči avtobus nahaja. Na tretjem mestu je ekipa Salix Gimnazije Nova Gorica s projektom Učilnice na prostem.