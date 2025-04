Tržiški župan predstavil svojo ekipo

Novi tržiški župan Luca Fasan je predstavil svojo novo odborniško ekipo. Za podžupana je bil imenovan novinec, predstavnik Bratov Italije Luca Zorzenon. Pristojen bo za trgovino, obrtni in terciarni sektor, promocijo in marketing. Prvič bo odborniško funkcijo opravljala tudi Marta Calligaris (Naprej, Italija), ki bo odgovorna za socio-zdravstveno integracijo, za politike v podporo prizadetih oseb in center za azbestne bolezni Crua.

V odboru bo županovo občansko listo predstavljala Irene Cirstin, ki bo odgovorna za odnose z združenji prostovoljnega dela in rajoni ter za varno hišo. Na odborniškem mestu je bil potrjen Fabio Banello (Liga), ki bo še naprej odgovoren za šport in politike za zdrav življenjski slog. Ligi pripada tudi odbornica Giuliana Garimberti, ki bo še naprej skrbela za dostojanstvo občanov, za pravice družin, za socialne službe in po novem še za stanovanjsko politiko. Dosedanja odbornica za izobraževanje in občinske lekarne Tiziana Maioretto bo po novem prevzela tudi infrastrukturna dela. Še naprej bo odbornik tudi Paolo Venni, pristojen bo za tehnološke službe, inovacije, proračun in podjetja, katerih delničar je tržiška občina. V odbor je bil kot zunanji odbornik vključen tudi dosedanji podžupan Antonio Garritani, ki bo še naprej odgovoren za urbanistično načrtovanje, premoženje, splošne zadeve ter po novem tudi za naravni in urbani habitat. Fasan bo osebno skrbel za kulturo, dogodke, azbest in civilno zaščito.

Evropski poslanki in nekdanji županji Anni Cisint je župan zaupal vlogo pooblaščene občinske svetnice. Skrbela bo za varnost, spoštovanje zakonov, ekonomijo morja, evropsko načrtovanje in odnose z drugimi upravnimi subjekti. Njen bo tudi nov resor proti islamski radikalizaciji. Pooblaščena občinska svetnika bosta še Riccardo Matteo Brigante (Liga), ki bo odgovoren za mlade in mladinsko središče, in Giovanni Battaglia, ki bo skupaj z županom skrbel za odnose z občani.