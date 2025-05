Tudi Števerjan bi lahko dobil krvodajalsko združenje

Bo tudi števerjanska občina dobila svojo sekcijo krvodajalcev? Odgovor, ki je seveda odvisen od pripravljenosti občanov, da bi se vanjo vključili, bo ponudil čas. Spodbuda za to pa je želelo biti informativno srečanje, ki je v ponedeljek potekalo v Kulturnem domu na Bukovju v organizaciji Občine Števerjan, posoškega združenja krvodajalcev Fidas in društva Briški grič.

Namen snidenja z občani, ki so ga organizatorji naslovili Kri: darilo, ki rešuje življenja, je bilo posredovanje sporočila o pomenu darovanja krvi. Uvodoma se je župan Marjan Drufovka zahvalil vsem pobudnikom večera in potrdil, da si Občina Števerjan aktivno prizadeva za ustanovitev nove lokalne sekcije krvodajalcev. Za njeno ustanovitev je potrebnih 50 prostovoljcev.

Besedo je nato prepustil predsedniku doberdobskih krvodajalcev Aldu Jarcu. Neposredna - od ust do ust promocija darovanja krvi je po njegovih besedah temelj uspeha doberdobske sekcije in pokrajinskega združenja prostovoljnih krvodajalcev nasploh, saj šteje le-to iz leta v leto več članov. Jarc verjame, da je dodana vrednost takih pobud krepitev vaškega družbenega življenja in stikov med ljudmi, saj se ti po darovanju družijo, pogovarjajo in bolje spoznavajo.

Z njim je soglašal pokrajinski predsednik zveze Fidas Feliciano Medeot. Povedal je, da so lahko posamezne sekcije prostovoljcev tudi v pomoč občinam pri organizaciji raznih izletov, sprehodov in drugih dogodkov. Medeot se je osredotočil zlasti na praktična in etična vprašanja, ki so povezana z darovanjem krvi. Razložil je, da mora darovanje biti prostovoljno, odgovorno, brezplačno, občasno in anonimno, in da je to dejanje eden od najvišjih izrazov principa solidarnosti, ki ga izraža italijanska ustava. Poudaril je tudi pomen krajevnih sekcij pri koordiniranju darovalskih akcij in pri vpoklicu članov v trenutkih, ko se pojavi potreba po določenih krvnih sestavinah.