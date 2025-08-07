Udeleženci iz štirih držav posneli kratke filme najrazličnejših žanrov

Na spletni strani goriškega Kinoateljejeja jasno piše, da je priporočena starost vsaj 10 let: to pa ni ustavilo osemletnega udeleženca, ki si je očitno zelo želel biti del 14. Mednarodnega mladinskega filmskega tabora, ki se je začel v nedeljo in bo še do jutri potekal v prostorih Dijaškega doma v Novi Gorici.

Tabor, ki je letos del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025, kot običajno organizirata Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana ob podpori Mestne občine Nova Gorica. Njegov namen je pod strokovnim mentorstvom spodbujati ustvarjalnost mlajše generacije na področju filmske produkcije. Fantje in punce so v teh dneh razdeljeni v manjše skupine, kjer so si razdelili dela in posneli kratke filme najrazličnejših žanrov.

Rdeča nit, oziroma tema letošnje produkcije filmskega tabora bo, tudi glede na posebno leto, ki ga doživlja Nova Gorica, brezmejnost. Kaj je sploh meja za mlade? Kako meja nastane? Ali je to naraven ali umetni konstrukt? Na ta vprašanja bodo dela mladih umetnikov skušala dajati odgovore. Udeleženci tabora – teh je 26, stari so od osem do dvajset let –, so sicer sami predstavniki te brezmejnosti, saj prihajajo iz Italije, Slovenije, Poljske in Velike Britanije.

Šest kratkih filmov, ki so jih udeleženci skupaj ustvarili, si bo občinstvo lahko ogledalo na zaključnem večeru, jutri ob 21. uri v atriju Dijaškega doma Nova Gorica.