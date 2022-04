Uglašeno pod isto streho

V ožjem krogu, vendar zato nič manj slovesno in simbolično. V drugem nadstropju Trgovskega doma je včeraj zazvenela glasba, s katero so obeležili prevzem prostorov s strani Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbene matice. Zaradi zdravstvenih razmer in omejenega prostora so na slovesnosti bili prisotni samo gostje ter predstavniki glasbenih šol. Po blagoslovu, ki ga je podelil škofov vikar za slovenske vernike Karel Bolčina, sta navzoče najprej pozdravili predsednici glasbenih šol, Milena Padovan (GM) ter Franca Padovan (center Komel).

Milena Padovan je poudarila, da GM stopa v Trgovski dom »s ponosom in z odgovornostjo«, saj je tu v začetku prejšnjega stoletja imelo svoj sedež Pevsko in glasbeno društvo, ki je njen predhodnik. »Pri načrtovanju dejavnosti v Trgovskem domu računamo na sodelovanje in na sinergijo tako s centrom Komel, ki z nami deli te prostore, kot s sosedi NŠK, ki že polni z življenjem in s kulturo pritličje,« je še povedala in dodala, da računajo na pridobitev še dodatnih prostorov. V bodoče bi Glasbena matica »preselila dejavnosti na svojem goriškem sedežu kar v celoti v to stavbo«. Franca Padovan iz centra Komel je nato po orisu zgodovine in delovanja glasbene šole poudarila, da si pri centru predvsem prizadevajo, »da glasba ne bi ostala zgolj tehnična veščina ali nocionistični šolski predmet, temveč da bi se krepila kot plemeniti izraz duše«. Odprtje prostorov v Trgovskem domu, je povedala, je »nova prelomna točka v zgodovini glasbenega šolstva na Goriškem«, saj bo glasbena razvejanost zdaj »segla še dlje.« Za glasbena utrinka sta poskrbela violinistka Anisja Volčič iz centra Komel, ki jo je spremljal pianist Armin Čoralić, in pianist Max Zuliani iz Glasbene matice, uvedla sta ju ravnatelja glasbenih šol Alessandra Schettino in Bogdan Kralj.

Gosti ožje slovesnosti so bili ob predstavnikih glasbenih šol še ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, podžupan Občine Gorica Stefano Ceretta, senatorka Tatjana Rojc, deželni odbornik Sebastiano Callari, namestnik goriškega prefekta Giuseppe Donadio, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj, predsednica NŠK Marisa Skerk, predsednik EZTS Paolo Petiziol in predstavnik komisije za Trgovski dom Igor Devetak. Navzoče je pozdravil podžupan Ceretta, ki je poudaril, da z vstopom glasbenih šol, ki »nosita ime Gorice po svetu« in tako prispevata k ugledu celotne krajevne skupnosti, se zarisuje »mozaik Trgovskega doma«. Za prihodnost glasbenih šol pa si je zaželel, da bi bila »allegro con brio«. Senatorka Tatjana Rojc je Trgovski dom opisala kot »biser sredi Gorice«, ki se po dolgi zgodovinski poti ponovno polni s slovenskimi vsebinami. Glasba, ki je za Slovence »prisotna v zavezanosti naši kulturi«, je v tem zahtevnem trenutku »veliko upanje, ki nas bodri«. Navzoče je pozdravil tudi deželni odbornik Sebastiano Callari, ki je tako kot senatorka citiral srečanja dveh predsednikov republike, ki sta nam dovolila »gledati naprej«. Ministrica Helena Jaklitsch je pozdravila dejstvo, da se v Trgovski dom vrača »bogata in razvejana dejavnost«. Gojence je pozvala, naj ne pozabijo poslušati svojih src. Obenem je poudarila, da pripadati slovenski narodni skupnosti zahteva odprto srce in zavestno odločitev; »zahteva odločnost pri uveljavljanju svojih pravic«. Ob tej priložnosti je še izrazila željo, da bi se Trgovski dom, kot Narodni dom, vrnil v slovensko last. Republika Slovenija, je dodala, glede manjšine v Italiji pričakuje politično zastopanost na vseh političnih ravneh, tudi v parlamentu. Glasbenima šolama pa je zaželela »harmonično in uglašeno delovanje«.