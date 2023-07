Utajil pol milijona evrov in prejemal državljanski dohodek

V teku treh let je utajil pol milijona evrov, istočasno pa je prejemal državljanski dohodek in bil oproščen plačila za zdravstveno participacijo. To so ugotovili goriški finančni policisti za lastnika podjetja, ki ima svoje prostore v Trstu in Gorici. Med drugim so ugotovili, da je enega zaposlenega plačeval na črno z gotovino. Podjetniku so izrekli za 250 tisoč evrov kazni.

Finančni policisti so izvedli davčni reviziji, in sicer samostojnega podjetnika in amaterskega športnega društva, preko katerega naj bi podjetnik skrival svoj dobiček. Davčna utaja se nanaša na obdobje med letoma 2019 in 2021, ko podjetnik ni prijavil več kot 550 tisoč evrov prihodkov, s tem da je izkoriščal davčne ugodnosti za tretji sektor. Poleg tega so ugotovili, da je 150 dni zaposloval žensko na črno, ki jo je plačeval v gotovini z denarjem, ki ga je utajil.

Finančni policisti so moškega prijavili goriškemu tožilstvu in sprožili postopek za odvzem državljanskega prihodka ter izterjavo okrog 20 tisoč evrov.