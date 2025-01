Karabinjerji so v industrijski coni Vileša prestregli domnevnega tihotapca migrantov. 58-letni voznik kitajskega rodu s stalnim bivališčem na Siciliji, ki pa živi v Pratu, je v svojem avtomobilu prevažal šest ljudi, ravno tako kitajskih državljanov. Šlo je za štiri moške in dve ženski, ki so bili stari od 25 do 52 let.

Voznika so aretirali in odpeljali v goriški zapor, potnike pa ovadili.