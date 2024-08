V Baški grapi huje poškodovan 23-letni motorist iz Italije

Danes nekaj po 11. uri se je izven naselja Grahovo ob Bači v Baški grapi huje poškodoval 23-letni motorist iz Italije, poročajo Primorske novice. Po prvih zbranih podatkih policistov je kot drugi v koloni vozil v družbi še dveh motoristov iz Koritnice proti naselju Podbrdo. 23-letni voznik motornega kolesa je med vožnjo pripeljal v levi ostri ovinek in nato sredi ovinka zavrl, kjer mu je zadnje kolo odneslo desno in nato z njim drsel približno dvanajst metrov po odbojni ograji. Zatem pa ga je vrglo čez ograjo v skale pod cesto proti reki Bači. Pri tem se je motorist predvidoma huje poškodoval (poškodba noge in hrbtenice). Na kraju so poleg policistov PP Tolmin posredovali tudi tamkajšnji gasilci in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so mu nudili zdravniško pomoč. Kasneje so poškodovanca s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.