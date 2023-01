V Brdih se veselijo koloparka (video)

Pogodbo za izgradnjje župan Franc Mužič s predstavnico podjetja Aliansa ASE Urško Drofenik podpisal konec lanskega oktobra in takrat napovedal, da se bo po progi mogoče zapeljati še pred božičem. Mužič je besedo držal, saj je ena večjih investicij v Športnem parku Vipolže, kjer bodo občani in obiskovalci vseh generacij našli prostor za druženje ob športnem udejstvovanju, zdaj končana. Je pa gradbincem načrte prekrižalo deževno vreme, ki traja že dlje časa in jim je preprečilo, da bi dokončali dostopno pot do koloparka. Kot napoveduje Mužič, bodo dela dokončno zaključili, ko se bo vreme normaliziralo. Kljub temu so kolopark v teh dneh že preizkusili prvi kolesarji, še kakšen mesec pa bodo morali počakati briški balinarji. Ravno tako v vipolškem športnem parku se namreč odvija nekaj več kot 200 tisočakov vredna naložba v pokritje balinišča. Izgradnja nosilne konstrukcije je bila izvedena v decembru, v letošnjem letu pa bo balinišče dobilo tudi streho. Zaenkrat zimsko treniranje briški balinarji opravljajo v Zadružnem domu v Fojani.

V Športnem parku Vipolže načrtujejo v prihodnje urediti še fitnes na prostem, povezovalno tekaško pot, igrišče za odbojko in košarko, pa tudi igrala za najmlajše in zunanji prostor za poletne dogodke. V nadaljevanju bodo poskrbeli še za parkirišča, med drugim tudi za avtodome. »Športni park je pomembna pridobitev za Brda, v prvi vrsti zato, ker je to vsebina, ki bo pripomogla k boljšemu izkoriščanju prostega časa naših občanov in najmlajših, poleg tega pa bo športni park namenjen tudi obiskovalcem,« je že ob podpisu pogodbe poudarila Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.