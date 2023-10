V Bruslju odpravljali ovire za sodelovanje

Izzivi čezmejnega območja med Novo Gorico in Gorico so bili v torek v središču pozornosti na Evropskem tednu regij in mest v Bruslju, največjem dogodku o kohezijski politiki, ki ga vsako leto organizirata Evropska komisija in Evropski odbor regij. Na popoldanskem uradnem programu so na delavnici na temo Čezmejna evropska prestolnica kulture: novi izzivi za kohezijsko politiko, ki jo je vodila Cinzia Dellagiacoma, vodja Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR), spregovorili Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, deželna odbornica za finance Barbara Zilli in Romina Kocina, direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

Na delavnici so posebno pozornost namenili Evropski prestolnici kulture 2025, ki bo še tesneje povezala Gorico in Novo Gorico. Da bi skupni projekt kar najbolje uspel, so se že lotili odpravljanja čezmejnih upravnih ovir. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je konec septembra izpeljalo srečanje, ki je bilo namenjeno zlasti reševanju »vozla« Trga Evrope / Transalpina, ki bo eno izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture. Zaradi tega je treba čim prej poskrbeti za poenostavitev birokratskih postopkov, ki so potrebni za organizacijo čezmejnih dogodkov in prireditev, saj je trenutno treba spoštovati predpise dveh držav in tudi vloge za dovoljenja je treba vlagati v dveh državah.