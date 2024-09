V Doberdobu dva oddelka, v Gorici tri

Tudi na prvostopenjskih srednjih šolah v Gorici in v Doberdobu se je danes pričel pouk. Prvi razred bo na goriški večstopenjski srednji šoli s slovenskim učnim jezikom Ivan Trinko letos obiskovalo šestdeset učencev, ki bodo razdeljeni v tri oddelke. »Po dveh letih, ko je bilo učencev nekoliko več, smo se letos spet vrnili na nekdanje številke,« je povedal ravnatelj David Clodig. Drugi razred obiskuje namreč 85 učencev, tretji pa 93. V letošnjem šolskem letu bo torej šola Ivan Trinko štela skupno 238 učencev. Le-ti prihajajo večinoma iz dvojezičnih družin, vse več je sicer otrok in najstnikov iz mešanih ali italijanskih družin. Relativno malo je učencev, ki prihajajo iz Slovenije. »V glavnem se nadaljuje trend zadnjih let,« je pojasnil ravnatelj, ki zjutraj nagovoril učence, starše in profesorje ter izpostavil pomembnost dobre komunikacije in sodelovanja.

V Doberdobu bodo učenci prvih razredov prvostopenjske srednje šole razdeljeni v dva oddelka, tako 1A kot 1B bo letos obiskovalo 18 otrok, skupno pa je prvošolcev 36. Cela šola šteje 93 učencev. Prvi dan je po besedah ravnateljice Sonje Klanjšček potekal zelo dobro. Prvošolce so poklicali po imenu in jih razporedili v dva oddelka ter jim zaploskali. »Večji dijaki so prvošolcem obljubili vso pomoč pri vključevanju,« je razložila ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček.