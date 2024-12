V Doberdobu zaprla še zadnja trgovina

Pri Žurinkah Doberdobci in prebivalci sosednjih vasi ne bodo več kupovali kruha, niti mortadele, sira, mleka, zelenjave in sadja. Danes je Maria Lavrenčič za vedno spustila rolete svoje trgovine z jestvinami, ki je dolga leta obratovala v središču vasi zraven doberdobske občine. Maria je v trgovini delala skupaj s sestro Loredano, ki je v zadnjih časih še naprej hodila v službo, čeprav se je pred tremi leti tudi sama upokojila. V trgovini sta bili zaposleni še dve delavki, ki sta si poiskali drugo zaposlitev - ena pred dvema letoma in ena pred kratkim.

Gospa Maria Lavrenčič, s kakšnimi občutki zapirate trgovino?

Zadovoljna sem, ker se po dvainštiridesetih letih trdega dela upokojujem, tako da bom končno imela nekaj časa zase. Prvič bom lahko preživela božično vigilijo skupaj s svojo družino, saj sem doslej na predbožični dan vedno delala in bila ob koncu delovnega dne tako trudna, da nisem imela prav nobene volje po praznovanju. Po drugi strani mi je žal zlasti za starejše domačine, ki so v trgovino zahajali tudi, da bi bili v družbi, da bi jih kdo lepo nagovoril in jim prisluhnil.