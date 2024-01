V Dolu -12,8 stopinje Celzija!

Tudi med letošnjo zimo je Dol upravičil sloves najhladnejšega kraja v nekdanji goriški pokrajini. Pri Vižintinih so včeraj ob 7.20 po podatkih spletne strani Meteogo izmerili -12,8 stopinje Celzija, kar je sicer za približno deset stopinj manj kot v goriškem mestnem središču, kjer se je živosrebrni stolpec spustil le do-2,7 stopinje Celzija.

Na meteoroloških postajah deželnega observatorija Osmer so včeraj namerili -6,7 stopinje na goriškem letališču, -3,4 stopinje v Koprivnem in -4,2 v Fossalonu. Temperatura je ostala nad ničlo edino v Tržiču in Gradežu (v obeh krajih +1,7 stopinje).