V gorečem avtomobilu umrla ženska

Na slovensko-italijanskem mejnem prehodu pri Štandrežu se je v noči na nedeljo zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Življenje je izgubila 32-letna ženska, več ljudi je bilo ranjenih, med njimi 8-letna hči pokojnice. V nesrečo sta bila vpletena dva avtomobila, ki sta vozila po slovenski hitri cesti H4 v smeri proti Italiji.

Nekaj pred 4. uro sta avtomobila silovito trčila in svojo vožnjo končala na italijanski strani meje. Avto, na katerem je potovala srbska družina, ki naj bi živela v Švici, so zajeli plameni. V njih je izgubila življenje 32-letnica, medtem ko sta bila moški in 8-letna hčerka poškodovana. Reševalci so ju s helikopterjem odpeljali v videmsko bolnišnico. Poškodbe, ki so jih utrpeli potniki drugega vpletenega avtomobila, naj bi bile manj hude.

Cesta in mejni prehod sta bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče skoraj pet ur zaprta za promet.