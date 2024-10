Obilne padavine so popoldne povzročile kar nekaj težav v Gorici in okolici. ​​​​Meteorna voda je zalila razne podvoze v Solkanu, Šempetru, Mošu in Ločniku, v središču Gorice tudi kletne prostore raznih hiš. Gasilci so opravili približno deset intervencij, predvidenih jih je še približno dvajset. Marsikje je prišlo do težav v prometu, še zlasti na območju, ki gre od Gorice proti Krminu. Od jutra do 18. ure je v Gorici padlo preko devetdeset milimetrov vode.