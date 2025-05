V Gorici na voljo prenovljeno postajališče za avtodome

V soboto so predali namenu prenovljeno postajališče za avtodome med drevoredoma Virgilio in Oriani v Gorici. »Uprava se zaveda pomembnosti turizma na štirih kolesih in se je odločila, da bo investirala v ta sektor,« je dejal občinski odbornik Francesco Del Sordi. »To ni le navadno postajališče, temveč opremljeno območje in nedvomno dodana vrednost za mesto,« je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna.

Prenovljeno območje razpolaga z 18 večjimi parkirnimi mesti za avtodome, sanitarijami, priključki za oskrbo z elektriko, sistemom za dovajanje vode in odvajanje odplak ter napravo za polnjenje e-koles. Včeraj so stopile v veljavo tarife, ki se bodo spremenile, ko bodo začeli ponujati še dodatne storitve. Po dogovoru s kvesturo bodo okrepili varnostni sistem s kamerami in pregrado na vhodu. Uredili bodo tudi rekreacijski prostor z mizo in klopmi, avtomate s hrano in informativnim materialom ter ekološki otok. Ob odprtju je postajališče blagoslovil diakon Mario Gatta. Spregovorili so tudi Vittorio Ciani v imenu društva Camper Club Antica Contea, Sonia Fornarolo v imenu Promoturismo FVG in Roberto Mongiat iz deželne zveze kampistov.