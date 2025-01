V Gorici še drugič odpirajo vrata bodočim dijakom

Po božičnih počitnicah se po šolah ponovno začenjajo dejavnosti, povezane z usmerjanjem oz. vpisovanjem. Slovenske višje srednje šole v Gorici prirejajo še drugi Dan odprtih vrat šolskega centra v Puccinijevi ulici v petek, 17. januarja, od 17. ure do 19.30. Predstavili bodo ponudbo treh licejev (humanistični in znanstveni licej Simona Gregorčiča, klasični licej Primoža Trubarja) in treh smeri tehniških zavodov (smer za turizem Ivan Cankar, uprava finance in marketing Žiga Zois, informatika in telekomunikacije Jurij Vega). Obiskovalci si bodo ogledali šolske prostore. Profesorji bodo nudili informacije o posameznih smereh in bodo na razpolago za individualne pogovore.