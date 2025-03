Tudi v Gorici so se danes (v sredo, 5. marca) poslovili od pusta. Pogreb pustnega kralja Bepa Zaneta, ki mu je bilo usodno pustno veseljačenje, sta izpeljala društvi Pro Loco in Stile Goriziano v sodelovanju z občino in društvo za ohranjanje ljudskih tradicij iz Podturna. Pred mestno hišo je branju njegove oporoke prisluhnil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna.