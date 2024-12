V Gorici spektakel dronov, v Novi Gorici Zvita feltna

Bogata niza dogodkov, ki že od začetka decembra krojita praznično vzdušje v Gorici in Novi Gorici, bosta danes, 31. decembra, dosegla svoj vrhunec. Obe mesti bosta nocoj na tradicionalnih prizoriščih - na Travniku in v Kidričevi ulici - gostili svoji silvestrovanji, ki bosta potekali v znamenju glasbe in plesa, v Gorici pa tudi svetlobnega spektakla, ki ga bodo z droni prvič ustvarili nad goriškim gradom.

Tokrat brez ognjemeta

V Gorici bo praznično že v popoldanskih urah. Ob drsališču in vrtiljaku, ki bosta obratovala na Travniku, bo po mestnem središču potekal šov z naslovom Prišle so maskote! (Sono arrivate le mascotte!). Ob 19. uri bodo na Travniku začeli vrteti glasbo, uradni program Back to 90s pa se bo začel ob 21. uri. Glasbeno kuliso v pričakovanju na polnoč bodo sooblikovali Double Dee in pevka Kim Lukas, skupina Dancemania in Radio Gioconda.

Po pozdravih župana Rodolfa Ziberne bo čas za odštevanje, opolnoči pa se bo začel spektakel z 250 brezpilotnimi letalniki. Z droni, ki bodo ustvarjali najrazličnejše figure in napise, so letos nadomestili tradicionalni ognjemet v želji, da bi zaščitili domače in druge živali pred hrupom. Praznovanje z glasbo se bo v znamenju 90. let nadaljevalo na Travniku vse do druge ure ponoči. Naj spomnimo, da je do 2. januarja v Občini Gorica prepovedana uporaba katerihkoli pirotehničnih izdelkov, tudi navadnih petard. Na podlagi odredbe, ki jo je v prejšnjih dneh podpisal župan Ziberna, tvegajo kršitelji med 100 in 450 evrov globe. Z drugo odredbo pa je župan na območju silvestrovanja prepovedal uporabo steklenic in steklenih kozarcev.

Veselo tudi pri sosedih

V Novi Gorici, kjer so od prejšnjega tedna že gostili odmevna imena, kot so Nina Pušlar, Joker Out, Luka Basi in Elvis Jackson, nadaljujejo v znamenju dobre glasbe. Na oder v Kidričevi ulici bodo nocoj ob 20.30 stopili člani skupine Zvita feltna Blaž Gec (glavni vokal, klaviature in harmonika), Theo Čebron (vokal, kitara, bas), Žan Janežič (kitara, bas) in Matic Leban (vokal, bobni), ki igrajo več različnih glasbenih zvrsti - od popa do rocka, narodnozabavne in dance glasbe - ter pojejo v različnih jezikih. Kot pišejo na svoji spletni strani, so poznani predvsem po dobrih žurih in neutrudni energiji, ki jo bodo nocoj delili z novogoriško publiko.

Silvestrovanje na prostem prirejajo tudi v Tržiču, in sicer na Trgu Republike, kjer bo od 21. ure za veselo vzdušje skrbela skupina Exes Reloaded z DJ-jem Civazom.