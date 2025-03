V Gorici študentje namesto policistov

Potem ko bodo palačo Deželnih stanov zapustili policisti, si goriški župan Rodolfo Ziberna želi, da bi v objektu - po temeljiti obnovi - bivali študentje. Poslopje na Cavourjevem trgu je v lasti občine, ki se sicer še ni dokončno izrekla o njeni prihodnji namembnosti.

»Na stavbo občina nikakor ne gleda kot na priložnost za zaslužek, temveč kot na dodano vrednost za območje, ki je bilo in še bo deležno naložb, tudi po zaslugi razpisa Borghi,« pojasnjuje goriški župan.

Zgradili so jo v 16. stoletju

Palačo Deželnih stanov so zgradili v 16. stoletju na še bolj antičnih temeljih. Goriška kvestura v njej domuje približno sto let. V zadnjih letih se je izkazalo, da je poslopje potrebno temeljite prenove.

Nekaj izrednih vzdrževalnih del so izvedli v prejšnjih letih, sicer so se na kvesturi že leta 2018 odločili za selitev v stavbo v državni lasti na Trgu Sv. Frančiška, ki poteka v teh dneh. Od ponedeljka, 31. marca, bodo uradi kvesture začeli delovati na novi lokaciji ob kapucinski cerkvi, kamor se je kvestura nekatere pisarne preselila že pred časom. Telefonske številke posameznih uradov kvesture bodo tudi po zaključku selitve ostale nespremenjene.

In kaj namerava občina s palačo Deželnih stanov, ki bo od ponedeljka prazna? »Za poslopje, ki ga lahko že imamo za nekdanji sedež goriške kvesture, je v igri več opcij. Med njimi je tudi ureditev novih bivalnih prostorov, recimo študentskega doma oz. hostla,« poudarja župan, po katerem je treba poskrbeti, da bo poslopje prispevalo k razvoju zgodovinskega mestnega središča.

Vredna okrog 1,2 milijona

Stavba na Cavourjevem trgu je bila v preteklosti last Pokrajine Gorica, nakar jo je Dežela FJK predala goriški občini. V prejšnjih letih je mestna uprava razmišljala, da bi poslopje prodala;stavba naj bi bila po prvih ocenah vredna približno 1,2 milijona evrov. Pred morebitno prodajo palače Deželnih stanov bi jo občina morala vključiti v seznam občinskih stavb, ki so namenjene prodaji. Bo do tega prišlo? »Celotno zadevo moramo temeljito preučiti, zatem bomo sprejeli dokončno odločitev. Če bi se odločili za prodajo poslopja, bi seveda upoštevali vse ustrezne postopke, ki zagotavljajo transparentnost in konkurenco. Po drugi strani bi se lahko odločili, da bi za prenovo poslopja podpisali konvencijo s kako javno ustanovo oz. dogovor o zasebnem financiranju. Med možnimi partnerji bi lahko bila tudi državna vlada, ki je namenila urejanju študentskih domov kar nekaj sredstev,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.

Potrebna temeljiva obnova

Palača Deželnih stanov je kakorkoli potrebna temeljite prenove. Občinski odbornik za premoženje Francesco Del Sordi pojasnjuje, da so v prejšnjih letih izvedli le najnujnejša vzdrževalna dela, saj je bilo znano, da bo kvestura zapustila poslopje in da bo stavbi treba poiskati novo namembnost. Med lanskim letom so obnovili streho poslopja, za kar je šlo nekaj manj kot osemdeset tisoč evrov. »Obnova strehe je bila nujna, saj je ob vsakem dežju voda pronicala v notranjost poslopja. Poleg tega je bilo ravno zaradi napovedane selitve kvesture izvedenih le še nekaj manjših vzdrževalnih del,« pojasnjuje Del Sordi. Po njegovem mnenju bi bila stavba primerna ne samo za ureditev študentskega doma oz. hostla, temveč tudi za pisarne raznih državnih ustanov.

Temeljnega pomena bo po odbornikovih besedah zato ugotoviti, kdo bo konkretno pripravljen seči v žep za celovito obnovo palače. Pri tem velja seveda opozoriti, da bo morala priprava načrta za obnovo potekati v dogovoru z Zavodom za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK in da bodo morala tudi bodoča prenovitvena dela potekati s ciljem ohranjanja arhitekturnih značilnosti stavbe na Cavourjevem trgu.