Danes malo po 9.30 je v Ulici Cordon v Gorici zagorel avtomobil. Voznik, ki je opazil, da iz motorja uhaja dim, se je pravočasno ustavil na varnem mestu in izstopil ter poklical na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Gasilci so požar, ki je zajel večji del avtomobila, pogasili in preprečili, da bi se širil na grmičevje in drevesa ob cesti. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili varnostni organi.