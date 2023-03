V goriški občini 497 ulic, ženskam posvečenih le dvanajst

V goriški občini je skupno 497 ulic in trgov, 235 jih je poimenovanih po moških, medtem ko jih je ženskam posvečenih le dvanajst. Tako ugotavlja rimsko društvo Toponomastica femminile, ki od leta 2012 spodbuja občine po Italiji, naj svoje ulice in trge poimenujejo po pisateljicah, pesnicah, kulturnicah, znanstvenicah, športnicah, skratka po zaslužnih ženskah.

V rimskem društvu, ki si prizadeva za večjo enakopravnost med spoloma v toponomastiki, so nam včeraj pojasnili, da so leta 2012 začeli zbirati sezname ulic, poimenovanih po ženskah, za vse občine v Italiji. Občine redno prosijo, naj jih seznanijo z morebitnimi novimi poimenovanji, saj želijo, da bi bili seznami, ki so med drugim objavljeni na njihovi spletni strani, čim bolj ažurni. Ker so ravno ženske tema letošnjega goriškega festivala èStoria, ki bo potekal med 25. in 28. majem, bodo med udeleženci enega izmed srečanj tudi predstavnice društva Toponomastica femminile. Festival èStoria bodo izkoristile za predstavitev podatkov o ženskih poimenovanjih za vsa glavna mesta pokrajin iz FJK, zaradi česar ravnokar posodabljajo svoje sezname. Goriškemu seznamu bodo po vsej verjetnosti morale dodati edino še park Nore Gregor na Placuti, ki je bil po filmski igralki poimenovan leta 2017, za časa župana Ettoreja Romolija. Tabla je trijezična, njeno postavitev je predlagal Kinoatelje.

Tudi v drugih občinah po pokrajini je po ženskah poimenovanih zelo malo ulic. V Doberdobu imajo skupno 34 ulic, 16 jih je poimenovanih po moških, po ženskah niti ena. »Ko bo treba poimenovati kakšno ulico, bomo seveda upoštevali tudi ženske osebnosti, sicer v zadnjem petnajstletju nismo poimenovali niti ene ulice,« pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin. V Sovodnjah so raznim ulicam spremenili ime med zadnjim mandatom nekdanjega župana Igorja Petejana, ki se je zaključil leta 2009. Takrat so nekatere sovodenjske ulice, poimenovane po nekaterih italijanskih zgodovinskih osebnostih, vezanih zlasti na prvo svetovno vojno, dobile nova ledinska imena oz. poimenovanja po krajevnih osebnostih. Sočasno so ledinska imena (namesto ulic) dobili tudi na Vrhu.

Zadnje poimenovanje v sovodenjski občini sega v leto 2021, ko so med takratnim občinskim praznikom poimenovali novo ulico v obrtni coni po pobrateni Škofji Loki, medtem ko so leta 2019 novo ulico ob osnovni šoli posvetili priljubljenemu krajevnemu kulturnemu delavcu Vilku Fajtu. Med takratnimi predlogi za poimenovanje ulice ni bilo žensk, sicer je v sovodenjski občini skupno 48 ulic. 26 jih je poimenovanih po moških, po ženskah niti ena. Tudi sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin napoveduje, da bodo v prihodnosti vzeli v poštev tudi ženske osebnosti. Ker je spreminjanje imen ulic precej komplicirano, je treba po njenih besedah pri poimenovanjih upoštevati predvsem parke in druge javne površine.

Medtem ko bi se morali v vseh ostalih občinah iz goriške pokrajine bolj angažirati, da bi bile žensk v toponomastiki bolj zastopane, so v Števerjanu »opravičeni«. V števerjanski občini namreč nimajo ulic, temveč zaselke. Brez poimenovanj so v tem primeru tako moški kot ženske.