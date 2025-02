V Gradežu zasegli eno tono orad in ovčic za skupnih pet tisoč evrov

Osebje luške kapitanije je v Gradežu zaseglo eno tono orad in ovčic. Ribe so bile shranjene v zabojih na ribiški ladji, ki je v gradeško pristanišče priplula v soboto popoldne, prodali pa naj bi jih komaj v ponedeljek. V nedeljo se je osebje luške kapitanije odpravilo na ladjo in ugotovilo več kršitev higienskih predpisov. Namesto, da bi jih hranili v hladilniku, so jih prekrili z odejami in so bile izpostavljene že visokim dnevnim temperaturam ter morebitnim napadom v Gradežu zelo številnih galebov. Ulov, vreden okrog pet tisoč evrov, so zasegli.