V Kanalu včeraj napeto »kot v filmu«

Včeraj okoli poldneva je bilo v Kanalu »kot v filmu«, so na družbenih omrežjih poročali očividci. V Čargovi ulici so posredovale številne policijske patrulje, specialci, reševalci in gasilci, stanovalce iz bližnje okolice naj bi tudi evakuirali. Na socialnih omrežjih je kmalu za tem zaokrožila informacija, da naj bi neki moški grozil s tem, da se bo razstrelil s pomočjo plinske jeklenke, kar so danes policisti potrdili.

V večernih urah je bila intervencija policije oz. pripadnikov specialne enote policije z uporabo prisilnih sredstev uspešno zaključena. Pri prijetju je oseba utrpela manjšo telesno poškodbo, zato je bila z reševalnim vozilom odpeljana na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. V nadaljevanju je bil 45-letni moški predan v oskrbo zdravstveni ustanovi na

Severnem Primorskem. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obravnavanega primera s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.