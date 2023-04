V KB centru bo spet zadišalo po kavi, kruhu in rogljičkih

Mestno središče bo s sobotnim odprtjem pridobilo novo pekarno, slaščičarno in kavarno. V prostorih nekdanje kavarne Qubik v KBcentru, v katerem deluje več slovenskih organizacij, bo pekarna Cotič iz Sovodenj namreč odprla novo izpostavo. Del KB centra, ki je bil dalj časa neizkoriščen, bo tako pridobil novo življenje.

Prostore kavarne je podjetje Cotič iz Sovodenj obnovilo in preuredilo na podlagi projekta milanskega arhitekta. V notranjih in zunanjih prostorih bo na voljo nekaj mizic, kjer bodo stranke sprejemali od zajtrka do kosila. »Na voljo bo izbrana kava iz pražarne Dubbini iz Padove ter drugi napitki. Ponujali bomo tudi nekaj vina in obrtnega piva. Ponudba naših izdelkov pa bo obsegala razne tipe kruha, prenovljeno ponudbo pice, rogljičke, viennoiserie ter tudi nekaj modernih tort,« nam je razložila Janina Cotič. Kakor se že dogaja v pekarni v Sovodnjah, bodo ob sobotah ponujali raznolike vrste kruha z drožmi, kjer prideta Janinina kreativnost in ljubezen do poklica zelo do izraza.

Na dan odprtja, v soboto, 29. aprila, bo od 8. ure na voljo tudi pokušnja številnih Cotičevih dobrot.