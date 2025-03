V Krminu poslednje slovo od Bruna Pizzula

V Krminu je danes potekala pogrebna svečanost za Brunom Pizzulom, enem izmed najbolj razpoznavnih glasov italijanskega športnega novinarstva, ki je umrl v sredo. Bil je znan športni komentator, spremljal je najpomembnejše nogometne dogodke zadnjih desetletij. Jutri bi bil praznoval 87 let.

Ob priložnosti se je danes v krminski stolni cerkvi in pred njo zbrala velika množica ljudi, med katerimi so bili številni znani obrazi vsedržavnega nogometa in novinarstva. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je napovedal, da mu bodo posvetili letošnjo deželno etapo kolesarske dirke po Italiji, ki bo v soboto, 24. maja, startala iz Trevisa in se bo zaključila na Trgu Evrope / Transalpina. Po pogrebu so kletarji iz Krmina priredili zdravico v njegov spomin.