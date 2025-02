V Mirnu policisti iščejo informacije o nesreči 40-letnega kolesarja

Novogoriški policisti v Mirnu iščejo informacije o nesreči 40-letnega voznika električnega kolesa, ki se je pripetila v soboto, 8. februarja. Policijo so o nesreči obvestili ob 10.44. Opazili so ga mimoidoči medtem ko je ležal na cesti poškodovan. Prestavili so ga na pločnik in poklicali na pomoč Regijski center za obveščanje Nova Gorica. Na kraju nezgode so poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica. Omenjeni kolesar je bil kasneje odpeljan na nadaljnji pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer so ugotovili, da je utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (poškodba glave), nato pa premeščen v ljubljanski klinični center na nadaljnje zdravljenje. Policisti Policijske postaje Nova Gorica naprošajo vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, naj pokličejo na telefonsko številko PP Nova Gorica (05) 393 44 00 ali naj se zglasijo v Sedejevi ulici 11, Nova Gorica. Lahko tudi pišejo na pp_nova_gorica.pung@policija.si ali pokličejo na interventno številko policije 113 oz. na anonimni telefon policije 080 1200.