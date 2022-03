V Novi Gorici odprl vrata nov pokriti bazen

Dolga desetletja pričakovan pokriti bazen v Novi Gorici je včeraj sprejel prve plavalce. Še preden so se vrata objekta včeraj ob 10. uri odprla, so najbolj navdušeni že čakali na vstop. »Super je, ne morem verjeti, da je to naš bazen! Čakali smo ga 30 let, tako da se mi zdi, kot da so sanje,« nam je zaupal eden od prvih uporabnikov. Včeraj dopoldan je v manjšem otroškem bazenu, ki meri 30 kvadratnih metrov, že odmeval razposajen smeh otrok. Malčki iz vrtca ob Osnovni šoli Šempas bodo ves teden uživali na mali šoli plavanja. Tudi večji, 25-metrski bazen so včeraj že preizkusili prvi plavalni navdušenci. Med njimi smo ujeli Bojana Skočirja iz Nove Gorice, ki se pripravlja za svetovno prvenstvo v triatlonu na Havajih. »Vse je super, diši po novem,« nam je povedal do ušes nasmejan. »Lepo je videti otroke in upokojence, popoldan pa gotovo pridejo še tisti vmes. Nova Gorica si zasluži takšen bazen, bo pa treba nekaj časa, da se ljudje navadijo na plavalno kulturo, ki je po mojem mnenju še ni. Upam, da jo bo tudi občina vzpodbujala in prisluhnila s cenami in urniki. Iluzorno je namreč pričakovati, da bo bazen kar naenkrat poln,« zaključuje Bojan Skočir.

ODLIČEN ZIMSKI ŠPORTNI OBJEKT

»V Novi Gorici smo končno dobili nov športni objekt. Po letu 2006, ko je bila zgrajena telovadnica ob Osnovni šoli Milojke Štrukelj, je to prvi športni objekt v mestu in odlična pridobitev zimskega športnega objekta v Novi Gorici. Kar se tiče treniranja, bomo sedaj lahko razvijali tako tekmovalce kot rekreativce. Nova pridobitev nam omogoča osem mesecev kakovostnega dela v hladnejših mesecih, kar nam lahko zavida vsa Slovenija!« je vidno ganjen povedal Marko Valantič iz Plavalnega kluba Nova Gorica, saj se je pred tem spomnil na »desetletja prepričevanj lokalnih politikov«, da mesto potrebuje takšen objekt. Ob tem se je zahvalil prejšnjemu županu Mateju Arčonu, ki je verjel v to zgodbo in začel z njo ter tudi sedanji občinski garnituri, ki jo je speljala do konca. Pokriti bazen bo v pomladnih in jesenskih mesecih, ko je vreme lahko tudi muhasto in preprečuje uporabo letnega, 50-metrskega bazena, torej omogočil neprekinjeno plavanje.

Da v novogoriškem bazenu pričakujejo tudi obiskovalce iz Gorice in okoliških krajev, dodaja Aleksandra Fortin, direktorica novogoriškega javnega zavoda za šport, ponudbe za uporabo objekta pa so poslali tudi organiziranim skupinam čez mejo. Nad včerajšnjim zanimanjem je bila zadovoljna, da pa bi se uporabnikom še bolj približali, bodo skušali čim prej organizirati plavanje v še bolj zgodnjih jutranjih urah, o čemer bodo obveščali na svoji facebook in spletni strani. Pokriti bazen se trenutno namreč od ponedeljka do petka odpira med 10. in 22. uro, ob vikendih in praznikih pa med 8. in 20. uro. Odrasli za vstop odštejejo 6,5, otroci pa 3,5 evra.