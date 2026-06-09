V Novi Gorici v prenovljenem letnem bazenu zaplavali prvi kopalci

Nova Gorica v poletno sezono vstopa s prenovljenim letnim bazenom, ki danes odpira vrata obiskovalcem po obnovitvenih delih. Mesto s tem pridobiva sodobnejši, varnejši in prijetnejši športno-rekreacijski prostor, namenjen plavalcem, rekreativcem, športnim društvom, mladim in vsem generacijam občanov, menijo na Mestni Občini Nova Gorica. Z izvedenimi deli so izboljšali pogoje za uporabo bazena, tehnično zanesljivost sistema, kakovost vode ter varnost in udobje obiskovalcev, pri čemer so upoštevali tudi trajnostni vidik.

Slovesno odprtje so s programom obogatili Klub umetnostnega plavanja Nova Gorica GO SYNCRO, Plavalni klub Nova Gorica in Vaterpolo klub Gorica. Besede ob odprtju so namenili poslanec Državnega zbora RS Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik.

Obnova je obsegala celovito prenovo ključnih konstrukcijskih, arhitekturnih in strojnih elementov objekta. Obnovljeni so bili bazenska školjka, dezinfekcijski bazenčki, keramika, prhe in dodatne kabine za preoblačenje, prenovljena je bila fasada, hkrati pa so bile skoraj v celoti obnovljene tudi strojne instalacije, vključno z razvodi bazenske vode, črpalkami, filtri, izmenjevalci in pripadajočo bazensko tehniko. Prenovljena je tudi celotna bazenska ploščad s podesti, senčili, ograjami in drugo zunanjo opremo.