V okviru EPK 2025 tudi razpršeni festival zborovskega petja

Leta 2025 - in po vsej verjetnosti že prihodnje leto - bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji zborovskega petja. Med 27 projektnimi predlogi, ki bodo v okviru priprav na čezmejno Evropsko prestolnico kulture prejeli finančna sredstva iz sklada za male projekte, je tudi razpršeni festival zborovskega petja na prostem v čezmejnem goriškem prostoru.

Nosilec projekta, ki so ga poimenovali Singers’ Corner in za izvajanje katerega so prejeli nekaj manj kot dvesto tisoč evrov, je novogoriška občina, medtem ko je med partnerji tudi Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP).

Tabor jih navdihuje

Zamisel za projekt se je po besedah predsednika ZSKP Miloša Čotarja rodila na glasbenih večerih, ki vsako poletje potekajo v Taboru nad Dornberkom. Po njegovih besedah gre za svojevrsten glasbeni festival, med katerim skušajo zbližati pevce in publiko, kar ustvarja prav posebno vzdušje.

Tabrške »gase« se med glasbenimi večeri napolnijo z glasbo in umetniki, k uspešnosti festivala prispevajo tudi domače jedi in vrhunska vina.

V okviru projekta Singers’ Corner bi organizatorji radi povečali festival in mu zagotovili še večji odmev. »Pred samim festivalom naj bi se zvrstilo več zborovskih dogodkov v raznih krajev na Goriškem, s katerimi bi poslušalce vabili na glasbene večere v Taboru. Kot Zveza slovenske katoliške prosvete bomo s svojo dejavnostjo in svojimi članicami predvidoma poskrbeli za pet dogodkov. Izpeljati jih nameravamo v krajih, ki so zanimivi tudi iz zgodovinskega in arhitekturnega vidika, to se pravi v nekaterih predelih Gorice, kot je lahko Raštel, na gradu, v Podgori, kar je seveda vezano tudi na spomin na Lojzeta Bratuža, mogoče tudi v Števerjanu,« našteva Miloš Čotar morebitna prizorišča koncertov in pojasnjuje, da želijo v okviru festivala posebno pozornost nameniti skladateljem iz obmejnih krajev. Razmišljajo tudi, da bi razpisali natečaj za skladbo oz. za njeno izvedbo, kar bi še dodatno popestrilo celotno dogajanje.