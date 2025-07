V parku dvorca Coronini uvod v dolgo filmsko dogajanje

Festival za nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei bo med 17. in 23. julijem dočakal svojo 44. izvedbo, ki je ena najbogatejših doslej. Zvrstilo se bo namreč okoli 100 dogodkov, nagrada pa bo dejansko uvertura v štirimesečno filmsko dogajanje v Gorici in soseščini, ki se bo nadaljevalo do prve polovice oktobra, ko bodo podelili nagrado Darko Bratina.

Prihajata Ozpetek in Sciamma

Goriški ljubitelji filma pa se bodo verjetno najbolj veselili dejstva, da se bodo predvajanja filmov letos vrnila v sugestivni park dvorca Coronini, ki je bil več let zaprt javnosti. Za nagrado Amidei se bo drugače potegovalo sedem filmov iz Italije, Francije in Velike Britanije: El paraíso, La gazza ladra, Konklave, Napoli - New York, Bird, Vittoria in Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. Že znano pa je, kdo bo letos v Gorici prejel nagrado za avtorsko delo. Gre za mednarodno znani imeni, ki bosta ob tej priložnosti obiskali Gorico.

V petek, 17. julija, bo v parku Coronini Cronberg nagrajen italijansko-turški režiser Ferzan Ozpetek, ki se bo 18. julija ob 18. uri v Kinemaxu v Gorici srečal z občinstvom, potem ko bo predstavil film La finestra di fronte. Nagrado bo letos prejela tudi francoska režiserka in scenaristka Céline Sciamma, ki se bo z občinstvom srečala v Kinemaxu 19. julija ob 18. uri, nagrajena pa bo istega večera.