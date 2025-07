V Pevmi so mladi po šestih letih spet obudili praznik sv. Ane

Zadnjič so tradicionalen praznik sv. Ane v Pevmi priredili pred pandemijo, se pravi leta 2019. Potem pa nič več. Po nekajletni pavzi ga letos domača mladina ponovno obuja, in sicer od današnjega dne do nedelje. Zdaj ali nikoli več - so si dejali mladi domačini z Oslavja in iz Pevme, ki želijo ohranjati tradicijo in jim energije očitno ne manjka. »Ekipa je dobra, najmlajši ima 17 let, najstarejši pa jih še ni dopolnil 30. Že več let smo kar se da aktivni v vasi - za pust na primer hodimo od hiše do hiše, tako da smo si rekli, zakaj ne bi spet obudili šagre, preden gre dokončno v pozabo,» nam je zaupal Nicola Primosig z Oslavja.

Organizacija šagre pa ni ravno enostavna - daleč največ truda je šlo za urejanje papirjev in dovoljenj, je povedal sogovornik. Veliko je namreč birokracije, tako da se je skupina mladih več kot en mesec posvetila samo temu. »Ob pogledu na vse papirje, ki jih je treba vložiti, lahko marsikoga mine volja in živci popustijo. Pa se nismo vdali, zlasti dekleta ne, in naposled smo le uredili vse, da šagra lahko zaživi,» je povedal.

Tudi odbojka in maša

Organizator šagre, ki bo od danes do nedelje potekala v Športno-kulturnem centru v Pevmi, je športno društvo Naš prapor Pevma, Oslavje in Štmaver, kateremu so v pomoč priskočili še župnija sv. Mavra in Silvestra, združenje Gorizia-Gorica ter Krajevna skupnost Pevma, Štmaver, Oslavje, pokroviteljstvo pa sta prireditvi zagotovila še Občina Gorica in zveza Confcommercio.

Dogajanje bo pestro in se bo začelo danes ob 19. uri s 13. memorialom David Sossou oziroma turnirjem v odbojki 3x3 v priredbi društva Naš prapor.

Tako jutri kot v soboto bodo stojnice s hrano in pijačo na prireditvenem prostoru delovale že od 18. ure dalje, ko bo za šankom obiskovalce sprejemala mladina z Oslavja in iz Pevme. Jutri ob 19. uri bodo odprli razstavo domačinke in slikarke Vere Mauri ob glasbeni spremljavi kantavtorke Sabine Vostner, sledila bo glasba za ples. V soboto zvečer od 20. ure dalje pa bodo na plesišče vabili člani skupine Kraški ovčarji.

Praznik se bo zaključil v nedeljo ob 9. uri s sveto mašo in procesijo okrog cerkve. »Naslednji korak bo oživitev procesije po vaških ulicah,» je namignil Primosig in dodal, da je bilo pomembno spet začeti. Korak za korakom bodo potem samo nadaljevali.