V prometni nesreči med Solkanom in Plavami dve osebi poškodovani

Danes zgodaj popoldne se je na cesti med Solkanom in Plavami, blizu Mrzleka, pripetila prometna nesreča, v kateri sta se poškodovali sopotnici v enem od vozil, ki je pristalo na strehi, poročajo Primorske novice. Kot kaže, jo je povzročil avtomobil, ki je nevarno prehiteval v škarje.

Policisti so obvestilo o prometni nesreči na soški cesti prejeli ob 13.36, zgodila se je na cesti od Solkana proti Plavam, približno dva kilometra naprej od Solkana. 40-letni voznik je z avtom peljal proti Plavam, ko je v desnem nepreglednem ovinku pred Mrzlekom iz nasprotne smeri tovorno vozilo v škarje z avtom prehiteval 31-letni voznik. 40-letnik se je trku poskušal izogniti, pri čemer se je z avtom umikal v desno na brežino, avto pa se je nato prevrnil na streho.

V nesreči sta se poškodovali sopotnici v vozilu 40-letnika. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v šempetrsko bolnišnico, na kraju nesreče so poleg policistov pomagali še novogoriški poklicni gasilci. Zaradi nesreče je bil promet precej oviran. Policisti so o nesreči obvestili tudi preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča in državno tožilko.