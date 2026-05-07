V Ronkah trideset frizerskih salonov, splošno pomanjkanje inštalaterjev

Obrtniški sektor je v dobrem zdravstvenem stanju. »V zadnjem letu se je število obrtnikov povečalo tako na deželni ravni kot tudi v nekdanji goriški pokrajini. V Deželi Furlaniji - Julijski krajini je bilo ustanovljenih med dvesto in tristo novih obrtniških podjetij, na Goriškem je nekaj desetin novih obrtnikov. Najbolj zadovoljni smo s podatki za področje osebne nege, ki že nekaj let raste in se razvija. Zanimiv podatke imamo za Ronke, kjer je kar trideset frizerskih salonov. Zakaj je tako, sicer nimam odgovora,« pravi predsednik goriškega odbora zveze obrtnikov Confartigianato Ariano Medeot, ki je včeraj v nekdanji železni Krainer predstavil program letošnje spomladanske izvedbe sejma Go Makers.

Na sporedu bo v soboto, 16. maja, in nedeljo, 17. maja. Osrednje prizorišče bo ravno nekdanja železnina Krainer, sicer bo krajevne obrtnike in njihovo delo mogoče spoznati še v nekaterih krajih po mestu.

Kdo bo zamenjal pipo?

Število obrtnikov s področja osebne nege je začelo rasti takoj po pandemiji, ko so mnogi posvetili večjo pozornost skrbi za svoje telo in počutje. Povečalo se je število frizerk in brivcev, kozmetičark, manikerk in pedikerk. »V zadnjih letih se je povečalo tudi število tetovatorjev, in sicer po vsej nekdanji goriški pokrajini,« razlaga Medeot in opozarja, da se v gradbeništvu še občutijo posledice krize, ki se je začela pred leti zaradi podražitve gradbenih materialov. Malih gradbenih podjetij je vse manj, vztrajajo zlasti srednja in večja podjetja.

»Občuti se tudi pomanjkanje inštalaterjev, vzdrževalcev, zidarjev. Če iščeš mojstra, ki bi zamenjal vodno pipo ali položil nekaj ploščic, ga boš težko našel. Mladi se ne odločajo za tovrstne poklice, medtem ko se vrste starejših obrtnikov vse bolj redčijo, saj mnogi odhajajo v pokoj. Z našo zvezo obrtnikov vedno opozarjamo na povpraševanje po nekaterih poklicnih profilih, vendar je tudi res, da je danes zaradi mnogih birokratskih obveznosti težko ustanoviti novo podjetje,« pravi Medeot in opozarja, da je specifičen obrtniški sektor, povezan z umetnostjo. Tudi na sejmu Go Makers bo prisotnih nekaj izdelovalcev nakita in galanterije, za kar je potrebne kar nekaj spretnosti in truda. »Cilj našega sejma je, da predstavimo širši javnosti celo serijo obrtniških poklicev, ki so manj znani, vendar se lahko z njimi dobro živi,» še pravi Medeot, ki je včeraj letošnji program sejma Go Makers predstavil skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberno, deželnim svetnikom Diegom Bernardisem in Francesco Fiorella v imenu zadružne banke Julijske krajine.

»Obrtniki so izredno pomembni za naše mesto, saj prispevajo k njegovemu življenjskemu utripu,« je poudaril župan in pojasnil, da se na občini trudijo povezati obrtnike, trgovce, kulturnike in umetnike nasploh, saj je treba združevati moči pri prizadevanjih za povečanje privlačnosti mesta.

Sodelovalo bo 47 obrtnikov

Letošnjega sejma Go Makers se bo udeležilo 47 obrtnikov, petnajst več kot lani, poleg tega bo sodelovalo še pet gostincev. Skupno sedemnajst udeležencev prihaja iz nekdanje goriške pokrajine. Vsoboto in nedeljo, 16. in 17. maja, se bo zvrstilo 32 dogodkov, med katere so vključeni prikazi kuhanja, razstave, degustacije in srečanja. Med prireditvijo se bo zvrstilo tudi osem delavnic, med katerimi bo mogoče pobliže spoznati razne obrtniške poklice.