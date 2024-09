Beloglava jastreba, ki sta pripotovala iz Nemčije, spustili na prostost

V preteklem tednu so dva beloglava jastreba, ki so ju junija rešili v Nemčiji, prepeljali v deželni naravni rezervat jezera Cornino v FJK. Po nekajtedenski oskrbi v naravnem zavetišču, ki ga upravlja zadruga Coop Pavees, so jima nadeli gps oddajnik in ju spustili na prostost. Gre za samca in samico, ki tehtata po več kot osem kilogramov.

Prepeljali so ju, v nekajdnevnem presledku, s posebnim vozilom, ki jima je omogočilo več kot 1000-kilometrsko potovanje do Forgarie. Bila sta v razmeroma dobrem zdravstvenem stanju, toda še nekoliko šibka, zato so ju začasno gostili v naravnem zavetišču.

Celotna operacija je potekala v sodelovanju z raznimi nemškimi inštituti in združenji, ki so uredili zahtevno in drago premestitev.

Beloglava jastreba so včeraj (v sredo, 18. septembra) spustili na prostost. Veselo sta odletela in se vzpenjala v nebo.