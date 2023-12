V šempetrski bolnišnici prepovedali obiske

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica je zaradi porasta virusnih okužb prepovedala obiske na vseh oddelkih. Omejitev bo začela veljati od jutri, 29. decembra in bo veljala do preklica.

V primeru hospitaliziranih mladoletnih oseb, očetov oz. partnerjev v porodnišnici, hospitaliziranih paliativnih pacientov ali posebnega dovoljenja lečečega zdravnika lahko ena zdrava oseba na dan obisk izvede v času obiskov med 15.30 do 16.30. Upošteva naj se dosledna higiena rok in kašlja, priporočena pa je tudi uporaba zaščitne maske, so še sporočili iz šempetrske bolnišnice.