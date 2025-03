V solidarnostnih emporijih porast obiskov

Kakor drugod se tudi na Goriškem pozna negativne učinke splošnih podražitev. K povišanju cen živil in drugih izdelkov je treba prišteti še vrtoglav porast cene elektrike in plina. Ekonomska situacija pa botruje večanju števila socialno ogroženih družin, ki so se že prej soočale s finančno stisko. Te so tudi na Goriškem v rahlem porastu, za Primorski dnevnik poročajo z goriške nadškofijske Karitas. »En evro tu, en evro tam ... Splošno povišanje cen nedvomno zmanjšuje kupno moč družin,« razlaga Renato Nucera, direktor nadškofijske Karitas, v okviru katere deluje na Goriškem pet solidarnostnih emporijev in en otroški solidarnostni emporij.

Porast obiskov

V letu 2024 so zgoraj omenjene solidarnostne trgovine, ki delujejo v Gorici, Tržiču, Gradišču, Červinjanu in Krminu, podprle 780 družin oz. 1918 posameznikov, kar 35 družin in 97 posameznikov več kot v letu 2023. Novembra 2024 je v Krminu začel obratovati še en solidarnostni emporij. »Lepo bi bilo, da ne bi bilo potreba odpirati novih solidarnostnih trgovin. Vendar realnost je, da je ljudi, ki v emporije zahajajo, čedalje več,« pove Nucera. Princip emporija, je poudaril direktor goriške nadškofijske Karitas, sloni na želji po ohranjanju dostojanstva človeka, ki lahko pride v trgovino in »nakupuje«sam, kakor v katerikoli trgovini. Deluje na podlagi kartice, s katere upravičencem ob vsakem nakupu odbijejo točke, ki jih dodelijo na podlagi števila družinskih članov. V lanskem letu so zabeležili tudi več obiskov v solidarnostnih trgovinah. V letu 2023 je bilo le-teh 14.950, lani pa 15.775.

Na svojih policah ponujajo solidarnostni emporiji tako sveža živila kot tista z dolgim rokom trajanja in druge izdelke. »Z nudenjem svežih in kakovostnih izdelkov želimo tudi spodbujati zdravo in popolno prehrano,«nadalje pravi Renato Nucera. Med letoma 2023 in 2024 se je povečala tudi ekonomska vrednost hrane in osnovnih potrebščin, ki jih ponujajo solidarnostne trgovine. Vletu 2023 je znašala 1.330.174,70 evra, leto kasneje pa je dosegla vrednost 1.372.473,36 evra. Hrano in druge izdelke darujejo razna podjetja in kmetije, velik delež pa prispeva tudi ustanova Banco Alimentare.