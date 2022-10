V Špetru ob Soči avtomobil podrl kolesarko

V Špetru ob Soči sta pozno sinoči, okrog 23. ure, na avtocestnem nadvozu trčila avtomobil in 38-letna kolesarka, pri čemer je kolesarka padla na cestišče dva metra stran in močno udarila ob tla. Na kraj so prišli reševalci službe 118 in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je kolesarka utrpela poškodbe glave in več udarcev ter ji na kraju nudilo prvo pomoč. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje je resno. V nesreči je bila lažje poškodovana še ena oseba, ki so jo sprejeli v bolnišnico z zeleno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi prostovoljci civilne zaščite iz Turjaka.