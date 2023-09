V spomin na goriško fronto potrdili zavezanost vrednotam protifašizma

Z dogodkom Pesem brez meja so v soboto na Trgu Evrope/Transalpina člani Združenja za vrednote NOB, ANPI-VZPI in Mladi za vrednote NOB potrdili skupno zavezanost protifašističnim vrednotam, ki so pred osemdesetimi leti povezale tudi udeležence goriške fronte, na kateri so se kot znano z ramo ob rami borili Slovenci in Italijani, partizani in delavci iz tržiških tovarn. Navzoče so uvodoma na kratko nagovorili predsednica ZZB Nova Gorica Ingrid Kašca Bucik in bivša predsednica Katja Žigon, novogoriški podžupan Marko Tribušon in član državnega predsedstva ANPI-VZPI Patrik Zulian, ki se je še zlasti spomnil proletarske brigade. Sestavljali so jo delavci iz ladjedelnice in iz drugih tržaških tovarn, ki so se po 8. septembru 1943 množično odločili za oborožen upor, tako da so se v naslednjih dneh skupaj s slovenskimi partizani spopadli z nacističnimi okupatorji.

Sobotni dogodek je uvedel ravno v praznovanje osemdesetletnice goriške fronte. Med udeleženci je bil tudi 97-letni Mario Candotto iz Ronk, ki se je po 8. septembru 1943 skupaj z ladjedelniškimi delavci odpravil iz Selc v Gorico, kjer se je boril na goriški fronti. Kasneje je bil deportiran v taborišče Dachau.