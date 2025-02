V središču Gorice parkirišče, ki je tudi nov kraj srečevanja

V goriškem mestnem središču je na voljo novo parkirišče, ki pa bo hkrati tudi prireditveno prizorišče in kraj srečevanja. Uredili so ga med Boccaccievo ulico in Ulico sv. Klare, na območju nekdanje tržnice na debelo, ki že dalj časa ni več služilo svojemu prvotnemu namenu.

V oživitev in prekvalifikacijo območja je Občina Gorica vložila 3.831.200 evrov. Kot je po včerajšnjem prerezu traku poudaril župan Rodolfo Ziberna, je zdaj primerno za tržnice, razstave in druge dogodke, ki bodo lahko pod nadstreškom potekali ob vsakem vremenu, obenem pa je na voljo 91 parkirnih mest, od teh bo osem opremljenih s polnilnicami za električne avtomobile. Pod nadstreškom je prostora za preko 40 avtomobilov, ostala parkirna mesta so na prostem, deset pa so jih uredili na zunanji strani, ob Ulici sv. Klare.

Nekaj časa bo brezplačno

Kot je pojasnila Sarah Filisetti, občinska odbornica za infrastrukturna dela, bo v teh prvih dneh parkiranje na novem parkirišču brezplačno, nato pa bo vključeno v sistem modrih con, ki ga upravlja družba Gestopark. »Sklep še pripravljamo. Ko bo parkirišče postalo plačljivo, bodo parkirna mesta vzdolž Cadornove ulice spet postala brezplačna, kot je veljalo do začetka obnovitvenih del,« je pojasnila. Namestili bodo stojala za kolesa, kmalu bodo odprli še javne sanitarije. Uporaba le-teh bo proti plačilu (odšteti bo treba predvidoma en evro), plačati bo mogoče s karticami. Kot je povedal župan Ziberna, nameravajo javne sanitarije proti plačilu urediti še ob Ljudskem vrtu, pri Rdeči hiši in v parku v Dolini Korna. »Parkirišče, ki ga danes odpiramo, bo služilo tudi obiskovalcem parka,« je poudaril župan.

Parkirišče bo iz Boccaccieve ulice dostopno le za pešce, vhod in izhod za motorna vozila so uredili v Cadornovi ulici. Odprto bo tudi ponoči, vsaj 60 dni letno pa bo namenjeno tržnicam in drugim prireditvam. »Za uporabo novega prizorišča že beležimo zanimanje,« je razkrila odbornica Filisetti.

Zeleno in prijetno

Na obnovljenem območju, ki so ga delno tlakovali s porfirnimi kockami, so posadili kar nekaj dreves in grmovnic. Kmalu bodo namestili še klopi in koše za odpadke, je povedal arhitekt Luca Mezzorana. Območje je opremljeno z električno in vodovodno napeljavo, na voljo bo tudi skladišče. Nov nadstrešek je zgrajen iz jeklenega ogrodja, delno je prekrit s fotovoltaičnimi paneli. Zid, ki gleda na Boccaccievo ulico, bodo prenovili, pri čemer bodo v spomin na nekdanjo tržnico na debelo ohranili njegovo izvirno podobo.

Zaradi številnih gradbišč, ki so v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture zasedla mesto, je Občina Gorica za izvedbo del na območju nekdanje tržnice na debelo z upravnim aktom pooblastila Konzorcij za ekonomski razvoj Julijske krajine. Njegov predsednik, Fabrizio Renato Russo, se je zahvalil podjetju Frappa in vsem ostalim, ki so si prizadevali za hitro in brezhibno izpeljavo del. Opozoril je, da je del pokritih prostorov primeren tudi za catering, ter izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da je tudi Konzorcij prispeval svoje v projektu GO! 2025.