V Štandrežu bodo jutri prižgali olimpijsko baklo

Prihodnji teden bo v Štandrežu potekal v znamenju športa in zdravega tekmovanja. Od jutri, 6. julija, do sobote, 12. julija, bodo namreč po dveh letih spet potekale Olimpijade med vasmi 2025. Prvič so jih štandreški Pičulati - člani mladinskega odseka kulturnega društva Oton Župančič, priredili leta 2023. Letošnja izvedba pa bo še bolj bogata z udeleženci.

Od nogometa do peke gubance

Za zmago se bodo letos potegovale ekipe Štandrež, Gabrje, Sovodnje, Vrh, Poljane, Štmaver-Svetogorska četrt-Placuta-Podgora, Oslavje in Doberdob, ki bo tokrat nastopil skupaj z Jamljami v skupni ekipi Doberdob-Jamlje, ter Števerjan in Rupa-Peč.

Tekmovalci in tekmovalke se bodo pomerili v nogometu, odbojki, košarki, vleku vrvi, pikadu, popaju, briškoli, v tekmi v pašti brez rok, zbivanju, plesu (za udeležence nad 50. letom starosti) in peki gubance. Večina dogajanja bo v domu Andreja Budala. Urniki tekmovanj so bili deležni nekaterih sprememb. Jutri ob 16. uri se bodo začele tekme v odbojki, sledilo bo zbivanje.