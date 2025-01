V Štaranacanu digitalni muzej in potopitvene izkušnje

Skupaj s konzorcijem za melioracijo Julijske krajine bodo uredili digitalni muzej v črpališču Sacchetti v Štarancanu, poleg tega bodo izvedli še vrsto del v Viatorijevem vrtu v Gorici in poskrbeli za organizacijo kongresa zveze bančnih fundacij ACRI. Fundacija Goriške hranilnice bo letos podprla goriški prostor s petimi milijoni evrov, potem ko je isti znesek dala na razpolago že lani. Področjema človeškega kapitala ter kakovosti življenja in sociale bodo namenili po 1,2 milijona, poleg tega bodo 2,6 milijona evrov vložili v projekte trajnostnega in celostnega razvoja.

Predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin poudarja, da se bodo v dogajanje ob Evropski prestolnici kulture vključili tudi sami, in sicer z raznimi dogodki in projekti. Letos bodo med drugim uredili digitalni muzej v črpališču Sacchetti, ki je pred nekaj manj kot sto leti odločilno prispeval k izsušitvi močvirnatih območij med Štarancanom in Tržičem.

Med letošnjim letom bodo poskrbeli za nekaj novosti tudi v digitalnih razstavnih prostorih na sedežu Fundacije Goriške hranilnice, kjer bodo obiskovalcem ponudili štiri nove potopitvene izkušnje. Direktorica Fundacije Goriške hranilnice Rossella Digiusto pojasnjuje, da bodo zgodovino Gorico razdelili na štiri obdobja: prvo bo posvečeno srednjemu veku od prve pisne omembe mesta leta 1001 do leta 1500, drugo obdobje bo segalo do leta 1790, tretje bo posvečeno osemnajstemu stoletju, četrto pa se bo začelo s prvo svetovno vojno. Letos načrtujejo še nekaj del v Viatorijevem vrtu, za katerega želijo, da bi bil čim bolj dostopen prav vsem obiskovalcem. Poleg tega bodo še naprej spodbujali kolesarski turizem, ne nazadnje bodo objavili več razpisov za financiranje športnih dejavnosti za mlade in poletnih središč. Fundacija Goriške hranilnice bo sodelovala tudi pri organizaciji festivala italijanskega jezika skupaj z ustanovo Treccani, marca pa bo organizirala dogodek za mlade, njegovo vsebino bodo razkrili v prihodnjih tednih.