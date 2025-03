Okrog 11. ure sta v Štarancanu čelno trčila dva avtomobila, in sicer volkswagen T-Roc in honda CR-V, pri čemer so se poškodovale tri osebe. Voznika prvega avtomobila in potnico drugega so iz razbitin potegnili gasilci. Vse tri so na kraju oskrbeli reševalci, ki so jih nato prepeljali v bolnišnico. Bili so pri zavesti. Nastala je tudi velika gmotna škoda.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, vzroke nesreče pa preiskujejo karabinjerji. Promet je bil upočasnjen.