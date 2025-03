V Števerjanu so se poklonili kulturi in vlogi žensk v družbi

V dvorani Kulturnega doma na Bukovju v Števerjanu je prejšnji petek potekal večer z naslovom Od Prešerna do mimoze. Dogodek, s katerim so hkrati obeležili slovenski kulturni praznik in mednarodni dan žensk, je priredilo Kulturno društvo Briski grič. Umirjeno in prijetno vzdušje so ustvarile glasbene točke, sledilo je tudi odprtje razstave lokalnih umetnic, k razmisleku o sodobnih družbenih izzivih pa je publiko spodbudil govor pediatrinje Marlenke Žerjal.

Kot je spomnila napovedovalka Jasna Tomsič, večer Od Prešerna do mimoze organizirajo od leta 2013, njegov cilj pa je ovrednotenje vloge žensk na raznih področjih in hkrati slovenske kulture. Za uvodni pozdrav je poskrbel predsednik društva, Joško Terpin, nato so publiko navdušili mali člani otroškega pevskega zbora Briški slavčki.

Priložnostni govor je podala goriška pediatrinja Marlenka Žerjal. Najprej je povzela svojo življenjsko zgodbo in poklicno pot v zdravstvu. Opozorila je, da so ženske danes prisotne v vseh vejah zdravstva, največ se jih pa odloči za specializacijo iz pediatrije ali ginekologije. Čeprav danes dojemamo ženske na vseh področjih in službah kot nekaj samoumevnega, do nedavnega ni bilo tako.

Spomnila se je svoje babice Ane, ki ni imela enakih možnosti. Babica je spodbujala svoje štiri hčerke, da so se izobraževale in so to prenesle na vnukinje, med katere spada tudi pediatrinja. Govornica je torej izpostavila pomen teh žensk, ki so živele preprosto življenje na vasi, so pa bile zelo inteligentne in daljnovidne in so omogočile, da je prišlo do sprememb.